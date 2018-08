Bokserski meč trajao sekundu

Meč teške kategorije između Nigerijca Efea Ajagbe i Amerikanca Curtisa Harpera održan noćas u Minneapolisu glavna je tema u američkim boksačkim krugovima.

Njihov dvoboj gotovo sigurno će ući u istoriju kao najkraći bokserski meč u istoriji budući da je trajao samo jednu sekundu. Nakon što je gong označio početak borbe, Harper se okrenuo i izašao iz ringa na opšte zaprepaštenje svih pristunih. Amerikanac u najavi i netom prije same borbe ničime nije odavao da bi to mogao napraviti, no odlučio je da neće boksati.

Kako je kasnije objašnjeno, Amerikanac je na taj način protestovao protiv promocije koja je organizovala meč jer je smatrao da je nepravedno dobio puno manje novca od svojeg nigerijskog protivnika. (index.hr)