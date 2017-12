Branislav Crnogorac: Mi, treneri, smo i moderni prosjaci

U riznici medalja nedostaje samo sa seniorskih Olimpijskih igara i vjerujem da ću 2020. u Tokiju ispisati i tu stranicu biografije, kaže Branislav Crnogorac, jedan od najuspješnijih stručnjaka u regionu i šire.

Selektor džudo reprezentacije BiH, koji ove godine slavi 40 godina uspješnog trenerskog rada, sasvim zasluženo proglašen je najboljim trenerom na 17. Izboru najboljeg sportiste BiH u organizaciji "Nezavisnih novina" i BHRT-a.

"Nagrada je priznanje našeg rada i posebno im se radujemo mi iz individualnih sportova, gdje nema višemilionskih ugovora i privilegija. Velika stvar je kada nam na taj način društveno-politička zajednica oda priznanje i to na uglednoj manifestaciji, koju već 17 godina besprekorno organizuju 'Nezavisne' i Radio-televizija BiH", rekao je Crnogorac.

NN: Mogu li sportisti živjeti od sporta u BiH?

CRNOGORAC: U individualnim sportovima ili konkretno sportu kojim se ja bavim, znamo da u bh. sportu ništa nije sistemski riješeno. To je ono što uistinu boli. Razumijem da država ne može da podrži neke perspektive, ali ako neko donese svjetsku i evropsku seniorsku medalju, to nisu talenti, nego top sportisti, koji moraju imati podršku. Svugdje na planeti se to tako radi, osim kod nas, pa onda nije teško doći do odgovora na vaše pitanje.

NN: Kako osiguravate novac za takmičenja?

CRNOGORAC: Snalazimo se, idemo od vrata do vrata, što je ponižavajuće. To mi svi znamo, samo što niko ne voli govoriti otvoreno o tome. Larisa Cerić je viceprvakinja svijeta, a mi molimo da nas prime, a kamoli da nam pomognu, tako da smo mi, treneri u individualnim sportovima, na neki način i moderni prosjaci za svoje takmičare.

NN: Džudo je najtrofejniji sport u BiH. Šta je ključ uspjeha?

CRNOGORAC: Isključivo naša posvećenost i entuzijazam, koji su na top nivou. Mi znamo raditi, imamo iskustvo, ja ove godine slavim četiri decenije trenerskog rada, pa vjerovatno i to iskustvo dosta doprinosi rezultatima, koji su iz godne iz godinu sve bolji.

NN: Imate li kao trener neostvarenih želja?

CRNOGORAC: Naravno! Kao trener imam sve medalje, osim jedne. Ostala je još samo ta seniorska olimpijska medalja. To je naš cilj, a kad kažem naš mislim na mene, moje saradnike trenere i, naravno, takmičare, koji su najzaslužniji u cijeloj priči jer ulažu sebe.

NN: Kada ćete osvojiti medalju na OI?

CRNOGORAC: Mislim da je relano da se to desi 2020. u Tokiju. BiH jedina u regiji nema to odličje. Džudo ima najveće šanse da to postigne jer imamo drugoplasiranu na svjetskoj rang-listi i vicešampionku svijeta Larisu Cerić.

Doktor sporta

Branislav Crnogorac je doktor nauka iz domena sporta i tjelesnog odgoja. Vodi katedre za borilačke sportove na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku i na Padagoškom faklutetu Univerziteta u Bihaću. Autor je više naučnoistraživačkih radova. Bio je višestruki prvak i reprezentativac BiH i SFRJ.

Majstor je džudo sporta, crni pojas 7. dan/stepen i internacionalni džudo sudija A kategorije/olimpijski sudija. Kao trener, sa sportistima koje je neposredno vodio osvajao je svjetske, evropske, univerzitetske, mediteranske, balkanske medalje i olimpijsku medalju za mlade.