Brejdi tragičar, Fols donio Iglsima prvi Superboul

Ekipa Filadelfija Iglsa osvjila je prvi Superboul u svojoj istoriji, fenomenalnom pobjedom nad Nju Ingland Petriotsima 41:33 u Mineapolisu!

Iglsi su do četvrte titule u svojoj istoriji, prvoj od 1960. i u SB eri, stigli poslije serije preokreta, taktičke pobjede Daga Pedersona nad Bilom Beličikom, te prve izgubljene lopte Toma Brejdija u plej-ofu poslije 20 utakmica.

Predvođeni sjajnim Nikom Folsom (MVP Superboula) Iglsi su imali +12 u prvom poluvremenu, deset razlike na velikoj pauzi (22:12), ali Brejdi uz pomoć Gronkovskog preokreće na 33:32 pred posljednjih devet minuta.

Nakon akcije koja nije obećavala Fols i Erc vraćaju Iglse na 38:33, a Brejdiju ostaje 141 sekund da opet postane junak i donese šestu titulu Petsima. Međutim, njegova ofanzivna linija popušta, Grejem stiže do njega i izbija mu loptu, a preuzima je Endrjuz.

Iglsi fild-golom "bježe" na +8, Brejdi kreće na sve ili ništa, ali nije uspio u posljednjim sekundima da priredi čudo "Hejl Meri" pasom za Gronkovskog u end-zonu. Poražen je treći put u Superboulu.

Fols je meč karijere završio sa 373 jarde (28/43), tri tačdaun pasa i jedan TD trčanjem, uz jednu presječenu loptu gdje je on bio najmanje kriv.

Tako je podsjetio na Brejdija koji je 2002. kao anonimni rezervista iskoristio povredu prvog QB Petriotsa Drua Blecoa, te donio prvog SB klubu iz Bostona.

Fols je u finišu regularnog dijela sezone dobio priliku u Iglsima nakon povrede Karsona Venca, koji je sa 33 TD bio glavni favorit za MVP priznanje. Zabilježio je tri pobjede u plej-ofu i ušao u istoriju.

Sjajno su ga saigrači, Kori Klement iako raninbek skupio je tačno 100 jardi hvatanjima uz TD, Nelson Agolor sa 84 jarde, Alšon Džefri sa 73 i TD, te Zek Erc sa 67 jardi i pobjedonosnim tačdaunom.

Ništa manji doprinos nisu dali raninbekovi, prije svih bivši igrač Petsa Legeret Blant sa 90 jardi i TD, te Džej Adžaji sa 57 jardi.

Brejdi je bio tragičar u svom statitički najboljem SB u karijeri u kojem je oborio rekord finala sa 505 jardi (28/47), a bacio je tri tačdauna bez presječene lopte.

Deni Amendola je osvojio 152 jarda hvatanjima, iz drugog plana je zablistao Kris Hofan sa 128 uz tačdaun, Rob Gronkovski je proradio u drugom poluvremenu za 116 jardi i dva TD, ali ni to nije spasilo Petse.

Superboul LII:

Nju Ingland Petriots – Filadelfija Igls 33:41 (3:9, 9:13, 7:14, 12:7)

Brejdi 505 jrd, 3TD; Vajt 45 jrd, TD; Amendola 152 jrd; Gronkovski 116 jrd, 2TD – Fols 373 jrd, 3TD, 1Int; Blant 90 jrd, TD; Klement 100 jrd, TD

U. S. Bank stadion Mineapolis, 73.000

Semafor:

0:3 – Eliot FG

3:3 – Gostkovski FG

3:9 – Fols TD pas za Džefrija

3:15 –Blant TD trčanje

6:15 – Gostkovski TD

12:15 – Vajt TD trčanje

12:22 – Barton TD pas za Folsa

19:22 – Brejdi TD pas za Gronkovskog

19:29 – Fols TD pas za Klementa

26:29 – Brejdi TD pas za Hogana

26:32 – Eliot FG

33:32 – Brejdi TD pas za Gronkovskog

33:38 – Fols TD pas za Erca

33:41 – Eliot FG

