Čarls Oliveira potvrdio veliku borbu

UFC borac, Čarls Oliveira potvrdio je da će se boriti protiv Beneila Dariusa u velikom obračunu u lakoj kategoriji na UFC 288 događaju.

Borba će se održati 6. maja na lokaciji koja još nije objavljena.

Brazilac je vijest podijelio na Instagramu, napisavši: "Sad je stvarno, 6. maja idemo sa svime! UFC 288, lagani lav je gladan i spreman za lov."

Here we go E lá vamos nós#UFC288