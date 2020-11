"Čekam antidoping rezultate i saznam da sam trudan"

Majk Tajson je na svom podkastu ugostio Džefa Novickog UFC potpredsjednika za zdravlje sportista.

Kada pričamo o profesionalnom sportu, često je tema doping i koliko se to zapravo koristi.

Majk Tajson je ugostio čovjeka koji se time bavi, kome je posao da pazi na zdravlje sportista i da vodi računa o tome šta unose u svoj organizam, čuveni Džef Novicki.On je svojevremeno bio dio istrage koja je srušila veliki broj profesionalnih sporista za korišćenje ilegalnih supstanci koje poboljšavaju vaše performanse, čuveni BALCO Skandal.

Kasnije je bio dio tima koji je razotkrio doping prevaru Njujork Metsa, Lensa Amstronga, Meriona Džonsa za korišćenje anaboličkog steroida.

"To je sve užasno... Koliko samo poštovanja ide profesionalnim sportistima, za testove uriniraju u čašu i to ne pred nekim, nego dok neko nadgleda čitav proces i to sve jer se ranije koristio prostetički organ iz koga možete koristiti tuđi urin kako bi izgledalo da vi urinirate", objasnio je Džef Novicki.

Potom se nadovezao Majk Tajson.

"Mnogi sportisti su koristili urin svoje djece, a nekada i svoje supruge.Treba da se uplašim da će mi stići test da sam trudan", našalio se Tajson.

Odmah potom je Džef Novicki ispričao interesantnu anegdotu.

"To se već dogodilo jednom sportisti. Sjećam se kada mi je pričao, kaže: 'Ja sam sjedio i čekao rezultate antidoping testa i odjednom mi neko prilazi i kaže gospodine, vi ste trudni'. Stvarno čudna situacija", kaže Džef Novicki.

(B92)