Čelsi Heket zažalila zbog svoje "bombe" (VIDEO)

​PFL ženski borac Čelsi Heket doživjela je da požali zbog pokušaja "bombe" u San Antoniju u porazu od Džene Bišop.

Kao što znamo u Ligi profesionalnih boraca, brzi završeci uvijek su dobar put naprijed. U njihovom formatu lige, više bodova na tabli vam dolazi iz brzih završnica.

Sinoć je Bišopova od samog početka bila žestoka oko Heketove dok je pokušavala ostaviti utisak.

Što se tiče Heket, vodila je tešku bitku od samog početka s protivnicom koja ju je neprestano pratila i "načinjala".

U jednom je trenutku pokušavala da odradi polugu i riješi meč, a taj potez je Heketovu natjerao da se odluči pokušati izvući iz zamke uz pomoću "bombe".

Taj se potez izjalovio i u roku od nekoliko sekundi pokazao je Heketovoj kako se njen arsenal poteza može okrenuti protiv nje.

