Četvrto zlato Mađarske

Rvanje grčko-rimskim stilom u kategoriji do 77 kilograma je završeno u znaku mađarskog takmičara Tamaša Lorinca.

On je osvojio zlatnu medalju pobijedivši Akzola Mahmudova u finalu rezultatom 2:1, a kirgistanski takmičar osvojio je srebro.

Bronza je otišla u ruke Rafiku Husejnovu iz Azerbejdžana i Šoheiju Jakubiju iz Japana.

Ovo je ukupno 11. medalja za Mađare i 4. zlato. Do zlata je došao i Musa Jevlojev, dvostruki svjetski i evropski prvak u rvanju. On je u sjajnoj borbi u finalu u kategoriji do 97 kilograma savladao branioca olimpijskog zlata i trostrukog svjetskog prvaka Artura Aleksanjana iz Jermenije. Aleksanjan je uoči finala imao manju povredu, ali Jevlojev je bio dominantan od početka borbe i odlukom sudija pobijedio je 5:1.

Bronzanu medalju osvojili su Mohmadhadi Saravi iz Irana i Poljak Tadeuš Malčik.