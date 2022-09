Čimaev se potukao prije zvaničnog meča

Konferencija za novinare UFC-a 279 je senzacionalno otkazana nakon što je iza pozornice izbila tuča između boraca, Kamzata Čimaeva i Kevina Holanda.

Predsjednik UFC-a, Dana Vajt opisao je događaje kao "apsolutno ludilo" nakon što je konferencija za medije morala biti odgođena za pola sata.

"Apsolutno ludilo je tamo. Ima puno ludih s***ja tamo. Riješili smo to," Šef MMA promocije otvorio je događaj tim riječima.

That's a wrap from the #UFC279 Presser See you tomorrow for weigh-ins! pic.twitter.com/mxf9f9L5hJ