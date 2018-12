Čubrilović otvorio šahovski turnir u Banjaluci

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović otvorio je danas u Banjaluci Šahovski turnir Saveza invalida Srpske pod nazivom "Balkan 2018" na kojem učestvuje više od 100 šahista iz Srpske i okruženja.

"Već postaje tradicionalno da pred Novu godinu organizujemo šahovski turnir međunarodnog karaktera na kojem učestvuju i šahisti u zvanju velemajstora. Želim da se ovakvi turniri češće organizuju", rekao je Čubrilović.

On je dodao da Narodna skupština Srpske, koja je pokrovitelj ovog turnira, uvijek stoji na raspolaganju i ima zadovoljstvo da pruži ovakvim skupovima punu podršku, od one moralne, do pokroviteljstva manifestacije.

Čubrilović je odigrao i nekoliko revijalnih brzopoteznih partija sa takmičarima.