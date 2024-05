Da li je Fjuri već "savladao" Usika pred meč vijeka? (VIDEO)

Tajson Fjuri (35) i Oleksandr Usik (37) u večernjim subotnjim satima boriće se u meču koji je davno nazvan bokserskim mečom vijeka. Borba za ujedinjenje titula prvaka teške kategorije održaće se u Rijadu, gdje bi u ring trebali ući "Romski kralj", prvak prema WBC-u, i Ukrajinac, prvak prema WBA-u, IBF-u, WBO-u i The Ringu. Ali, poslije jučerašnjeg suočavanja gdje Britanac nije htio pogledati Oleksandra, postavlja se pitanje da li ga je već prije meča "savladao", bar mentalno?

Tyson Fury vs Usyk Riyadh Saudi Arabia May 18 Who wins? pic.twitter.com/VRJ0V3uejb — Segun Ariyoosu (@seg_ari_2410) May 17, 2024

Borba je trebala biti održana u februaru, a odgođena je nakon što je Fjuri tokom priprema pretrpio posjekotinu na licu, zbog koje je morao prolongirati meč. Pobjednik borbe postaće prvi čovjek koji je ujedinio sve titule još od Lenoksa Luisa, koji je to napravio pobjedom protiv Evandera Holifilda 1999. godine.

Fjuri nije ni pogledao Usika tokom suočavanja

Borci su uoči meča odradili još jednu konferenciju za novinare, a potom i suočavanje. Iako ono podrazumijeva gledanje oči u oči, ovaj je put bilo drugačije. Fjuri je stao na pozornicu sa šeširom na glavi i okrenuo se licem prema publici, odnosno bočno prema Usiku. Britanac je potom skinuo šešir, natezao mišiće, razgovarao s navijačima, pa i zapjevao, dok je Ukrajinac sve to mirno posmatrao.

Na pitanje zašto nije ni pogledao suparnika, Tajson je odgovorio: "On je tip zastrašujućeg izgleda. Došao sam se opustiti, čekam da uđem u ring u subotu. Razgovori i intervjui su gotovi. Opušten sam i fokusiran."

Britanac će dobiti 70 odsto ukupnog novca?

Fjuri je u karijeri na 34 pobjede, bez poraza i ima jedan neriješen meč s Diontajem Vajlderom. Usik je iz svake od svoje 21 borbe u profesionalnoj karijeri izašao kao pobjednik.

"The Independent" je objavio da će Fjuri prema potpisanom ugovoru uzeti 70 odsto ukupnog iznosa koji je predviđen u visini od 140 miliona evra, dakle, nešto više od 94 miliona evra. U ugovoru se navodi da jedan milion mora donirati Ukrajini, koja je u sukobu s Rusijom.

Oleksandr i Fjuri značajno će povećati svoju neto vrijednost u subotu. Oba borca zaradila su milione od svojih borilačkih karijera, ali Tajson je jedan od najbogatijih boksera svoje generacije.

"Romski kralj" ima procijenjenu neto vrijednost od 180 miliona, piše "Daily Mirror", brojka koja je povećana nakon što se Fjuri borio s UFC "Predatorom", Frensisom Nganuom.

Fjuri je zaradio 50 miliona funti za ulazak u ring s Nganuom, iako ga je to umalo koštalo statusa neporaženosti. Tajson je oboren tokom borbe i pobijedio je samo putem sudijskih odluka prilikom glasanja, rezultat s kojima se mnogi fanovi nisu složili.

Britanac više nikada ne mora brinuti o novcu, što se ne može reći za njegovo sedmoro djece. Venecuela, Princ Džon Džejms, Princ Tajson II, Valensija, Princ Adonis, Atina i Princ Riko Pariz svi će morati paziti na sebe prema Fjuriju, koji smatra da je "slabo" prihvatiti veliko nasljedstvo.

"Želim da moja djeca dobiju svoj novac, rade svoje stvari i budu svoji ljudi," rekao je Fjuri. "Ne vjerujem u to da sav svoj novac samo daješ svojoj djeci, ali to će ih učiniti slabima, razmaženima i neće cijeniti trud. Na kraju će doći do 35. godine i nikada neće učiniti ništa za sebe, osim što će potrošiti tatin novac", rekao je u jednom intervjuu Tajson, a prenosi "Express".

