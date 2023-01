Dana Vajt se potukao sa suprugom na dočeku Nove godine (VIDEO)

Čelni čovjek UFC-a Dana Vajt snimljen je prilikom dočeka Nove godine u Meksiku tokom razmjene udaraca sa suprugom. Na snimci koju je objavio TMZ jasno se vidi da ona plače, a Vajt joj prilazi, nešto govori i hvata ju za ruke, a ona ga nakon toga šamara.

Naravno, nije stalo na tome, i on je izgubio živce pa je onda i sam nekoliko puta udario suprugu, a ni ona mu nije ostajala dužna. Više puta je pokušala ponovno nasrnuti na njega, ali su je obuzdali ljudi koji su se našli oko sukobljenih supružnika. Očevici tvrde i da su oboje bili pijani.

"Moja supruga i ja smo bili u izlasku u novogodišnjoj noći i, nažalost, to se dogodilo. Ja sam jedan od muškaraca, a čuli ste me dosta puta kako to izgovaram, koji osuđuje nasilje nad ženama, a sada, evo, pričam o tome. Mi smo u braku skoro 30 godina, znamo se od svoje 12. i očigledno je da smo prošli kroz mnoga sr**a zajedno", rekao je Vajt pa dodao:

"Imamo troje djece i ovo je jedna od situacija koje su užasne. Stidim se i trenutno smo više zabrinuti zbog djece nego zbog sebe. Totalno smo fokusirani na porodicu. Ljudi će o ovome misliti svašta i mnogi će biti u pravu. Pogotovo u mom slučaju. Nikad ne smiješ dići ruku na ženu. Moja žena i ja se volimo, dugo smo zajedno. Ovo je samo jedna od nesrećnih situacija", naveo je on, prenosi Index.hr.