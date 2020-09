Danas startuje 14. međunarodna biciklistička trka "Beograd Banjaluka"

Četrnaesto izdanje biciklističke trke "Beograd Banjaluka" startovaće danas, a takmičenje koje se nalazi u kalendaru Svjetske biciklističke federacije (UCI) uprkos problemima zbog pandemije virusa korona okupilo je oko 100 vozača iz dvadesetak zemalja.

Prva etapa startuje sa Trga Republike, a voziće se preko Obrenovca i Šapca do Bijeljine. U subotu će u drugoj etapi biciklisti iz Semberije voziti do Vlasenice, a potom od Brčkog do Teslića. Treća etapa je Teslić Prnjavor, a posljednja četvrta, 7. septembra, od Dervente do Banjaluke. Biciklisti će ukupno prevesti 610 kilometara.

S obzirom na globalne probleme, zaista je pravo čudo kako neće biti prekinuta tradicija održavanja trke koja je nastala 2007. Već za aprilsko izdanje, kada je pandemija bila gotovo na vrhuncu, bilo je prijavljeno 25 timova i svi oni su ostali na listi do prije nekoliko dana, ali je jedan broj ekipa otkazao zbog obaveznog dvosedmičnog karantina pri povratku iz Srbije i BiH, koje su još u takozvanoj crvenoj zoni. Ipak, kvalitetnih vozača neće nedostajati jer će se danas na startu pojaviti španski pro kontinental tim Kaha rural, poljski Voster, koji je prošle godine dao ukupnog pobjednika, a tu je i drugi poljski tim Mazovja, te ekipe iz Češke, Slovačke, Kazahstana, pa čak i iz UAE, Kine i Kambodže. Nastupiće i reprezentacije BiH i Srbije, koje su se dosta dobro pokazale u juče završenoj "Trci kroz Srbiju".

"Mogu samo da zahvalim svim gradovima i institucijama koje su prepoznale značaj ove trke i pomogli nam da istrajemo u ovom teškom vremenu. Bez njih ovo stvarno ne bi bilo moguće realizovati iako sam otpočetka bio optimista i vjerovao da će sve na kraju biti kako treba", rekao je direktor trke Vladimir Kuvalja.

Osim druge etape, koja pogoduje brdskim vozačima, preostale tri dobra su šansa za sprintere, pa se dobrom plasmanu, čak i etapnoj pobjedi, nada reprezentativac Srbije, Banjalučanin Dušan Kalaba.

"Na prvoj etapi 'Trke kroz Srbiju' osjećao sam se sjajno, ali mi je u finišu otkazala elektronika na biciklu pa sam morao konstantno da vozim u visokom stepenu prenosa. Zadovoljan sam formom, mislim da nikada nisam bio spremniji i nadam se da ću obradovati navijače", rekao je Kalaba.

Zbog složene epidemiološke situacije Međunarodna biciklistička unija (UCI) propisala je stroge mjere koje moraju da poštuju svi učesnici karavana.

"Ekipe moraju da budu smještene odvojeno u hotele, bez miješanja sa ostatkom karavana, a drugačija je i ceremonija dodjele nagrada najboljima. Biciklizam se ipak pokazao kao jedan od najmanje rizičnih sportova u vrijeme pandemije, pod uslovom da ispoštujemo sve mjere", dodao je Kuvalja.