Dejna Vajt ima izazov za fanove sa nagradom od 5.000 dolara (VIDEO)

Predsjednik UFC promocije, Dejna Vajta ponudio je novčanu nagradu od 5.000 dolara svakome ko može nadmašiti zvijezdu u usponu, Kaluma Volša.

Potencijalni borac ne bi išao u oktagon i borio se protiv svih koji dolaze za novac, nego je šef UFC-a pozvao ljude da pokušaju pobijediti Volšov rezultat na mašini za udarce.

.@DanaWhite is in Boston, MA filming Lookin for a Fight and to watch @KINGCALLUMWALSH vs Wesley Tucker on @UFCFightPass. Also if you think you can hit harder than Dana you can win $5,000 CASH! Meet at @PeterWelchsGym at 3:30pm tomorrow. 371 Dorchester Ave. pic.twitter.com/rSDEzt68BL