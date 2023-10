Derventski kik – bokseri odlični: Anđulović juniorski prvak RS

Na Prvenstvu Republike Srpske u kik-boksu održanom proteklog vikenda u Banja Luci, na kojem su učestvovali i klubovi iz Srbije, u kategoriji “low kick” je učestvovalo šest boraca Kluba borilačkih vještina “Derventa”.

Prvak RS u kategoriji juniora do 67 kg je postao Denis Ađulović, nakon odlične izvedbe i maestralne pobijede u finalnom meču nad predstavnikom trebinjskog “Coloseuma”.

"Veliki je to uspjeh i rezultat za momka koji živi i trenira u Njemačkoj, ali dolazi i na treninge u nas klub, takmiči se za naš klub i pod našom zastavom. Dugujemo veliku zahvalnost i njegovom ocu Alenu, koji je veliki prijatelj kluba. Denis individualno radi i sa našim Slobodanom Radovanovićem Vrletom. Zahvaljujemo se svim našim sestrama i braći koji su uz nas" , istakao je trener KBV “Derventa” Nikola Đurić.

Svoje prve mečeve u ringu, imali su prilike da odrade Gabrijel Kojić i Nikola Ilić.

Kojić je u konkurenciji mlađih juniori do 81 kilograma, u polufinalnom meču savladao takmičara nevesinjskog “Veleža” odličnom partijom, ali je u finalu poražen od ovogodišnjeg prvaka Evrope i borca gacanskog "Tigra" Matejom Mučibabićem nakon predaje u drugoj rundi.

Ilić je, u kategoriji kadeta do 51 kilograma, u polufinalu savladao takmičara modričke "Gvardije", dok je u finalu izgubio od dosta iskusnijeg domaćeg predstavnika.

Mihajlo Jeličić je u kategoriji juniora do 51 kilograma poražen u finalu od predstavnika banjalučkog “Aresa”, dok je u istom uzrastu Božana Nešković u kategoriji do 56 kg doživjela veliki peh u finalnom meč, u kome je nakon vođstva doživjela povredu zbog koje je borba prekinuta. Na kraju, Sergej Sidlik je u seniorskoj kategoriji do 71 kilograma poražen u veoma izjednačenim polufinalnom meču.