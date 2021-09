Doboj okupio najbolje dizače tegova

Dizači tegova Ernes Glavašević, Sabrija Avdagić, Hamza Botić i Almira Lizde aposlutni su šampioni 5. Memorijalnog turnira "Miodrag Mićo Mirčetić" koji je ove sedmice održan u Doboju.

Glavašević je u disciplini čučanj u kategoriji dizača preko 95 kg slavio sa podignutih 305 kg dok je Sabrija Avdagić sa podignutih 235 kg slavio u benč presu u kategoriji preko 95 kg.

U istoj kategoriji ali u mrtvom dizanju trijumfovao je Hamza Botić sa podignutih 310 kg.

Almira Lizde je bila neprikosnovena u ženskoj kategoriji preko 70 kg slavivši u mrtvom dizanju (200 kg) i čučnju (140 kg).

Turnir koji je organizovan u znak sjećanja na proslavljenog sportskog radnika i pionira ovog sporta u Doboju je održan u sali osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić" a na njemu su učestvovali dizači tegova iz Bijeljine, Gradačca, Banjaluke, Sarajeva, Dervente, Pala, Prnjavora, Prijedora, Konjica i Brčkog.

Evo i ostalih pobjednika, muškarci, čučanj do 85 kg: Boris Božić (190 kg), 85 - 95 kg: Eldin Bećarević (300 kg), benč pres do 85 kg: Haris Hajrulahović (145 kg), 85 - 95 kg: Eldin Bećarević (160 kg), mrtvo dizanje do 85 kg: Marko Balaban (227,5 kg), 85 - 95 kg: Eldin Bećarević (265 kg), žene, čučanj do 60 kg: Brankica Marić (85 kg), 60 - 70 kg: Ajla Žiga (125 kg), mrtvo dizanje do 60 kg: Brankica Marić (95 kg), 60 - 70 kg: Ajla Žiga (130 kg).

Organizatori memorijala Klub dizača tegova Prva gradska teretana su istakli da je ovo jedino takmičenje koje se održava u BiH u posljednje tri godine u powerliftingu i dizanju tegova uopšte.