Dodik podržao EYOF 2019.

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, razgovarao je danas u Banjaluci sa predsjednikom Evropskog olimpijskog komiteta Janezom Kocijančićem, predsjednikom OK Srbije Božidarom Maljkovicem, predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatkom Matešom, Marjanom Kvesićem predsjednikom OK BiH i Sinišom Kisićem, potpredsjednikom OK BiH o organizaciji Evropskog olimpijskog festivala mladih (EYOF) koji će biti održan naredne godine u Sarajevu i Istočnom Sarajevu.

Dodik je dao punu podršku ovom projektu i izrazio nadu da će održavanje velikog sportskog događaja biti od velike važnosti za RS i BiH.

Učesnici ovog sastanka su izrazili zahvalnost predsjedniku RS na podršci s ciljem bolje pripreme Evropskog olimpijskog festvala mladih 2019. i istakli da je veliki uspjeh sportista sa ovih prostora to što nikada nisu prestali podržavati jedni druge.