Dominacija džudista Randorija i Famosa

Džudsti Randorija iz Istočnog Sarajeva sa 17 osvojenih bodova bili su najuspješniji u muškoj seniorskoj konkurenciji na Prvenstvu Republike Srpske održanom u Laktašima.

Drugo mjesto pripalo je njihovim sugrađanima ekipi Famosa sa 13 bodova, ispred zvorničkog Srpskog Sokola sa šest.

Pobjednici po kategorijama, seniori: do 60 kg: Nikola Moravac (Banjaluka), do 66: Vuk Divljan (Randori), do 73: Saša Bjelica (Famos), do 81: Vuk Elez (Famos), do 90: Miloš Mijanović (Randori), so 100: Miloš Mandić (Randori), preko 100: Rajko Mirković (Srpski Soko). Najuspješniji senior je Miloš Mandić.

Kod seniorki najbolja ekipa sa 12 bodova bila je Famos, ispred Laktaša sa sedam i Pantera sa šest bodova. Pobjednice po kategorijama, seniorke: do 48: Dejana Komljenović (Famos), do 52: Mila Petrović (Famos), do 57: Maja Bjelica (Famos), do 63: Nikolina Gluhović (Panter), do 70: Jelena Topić (Laktaši), do 78: Jovana Perić (Zvijezda), preko 78: Jelena Arnautović (Romanija). Najuspješnija seniorka je Jelena Arnautović.

Održano je i Prvenstvo RS u muškoj i ženskoj konkurenciji poletaraca. Najbolja muška ekipa bija je Srpski Soko 17, s slijede Famos 14 i Panter sedam. Pobjednici pojedinačno, do 22: Vukašin Vukotić (Srpski Soko), do 26: Rade Pantić (Srpski Soko), do 30: Viktor Lukač (Zvijezda), do 34: Stefan Radivojević (Srpski Soko), do 38: Dušan Vujičić (Famos), do 42: Predrag Terzić (Panter), do 46: Vuk Maksimović (Srpski Soko), do 50: Marko Pantić (Romanija), do 55: Nikola Lubura (Famos), do 60: Aleksa Latinović (Laktaši), preko 60: Luka Krsmanović (Romanija). Najuspješniji poletarac Dušan Vujičić.

Najbolji klub kod poletarki je Laktaši sa 11 bodova, slijede Zvijezda sa šest i Mladost sa 5 bodova. Pobjednice, poletarke, do 24: Tea Simić (Zvijezda), do 28: Lana Erić (Randori), do 32: Natalija Kovačević (Slavija), do 36: Anja Smiljić (Mladost), do 40: Anja Petrović (Athlete M), do 44: Dunja Jovičić (Laktaši), preko 52: Jelena Blagojević (Athlete M). Najuspješnija poletarka je Lana Erić.

Na Prvenstvu Republike Srpske učestvovalo je 77 seniora, 30 seniorki, 81 poletaraca i 27 poletarki.