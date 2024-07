Drama pred početak OI, blokiran dio Pariza (VIDEO)

Blokiran je dio Pariza oko stadiona "Park prinčeva" zbog sumnje da je postavljena eksplozivna naprava, piše njemački "Bild".

Kako prenosi ovaj medij, torba sumnjivog sadržaja je pronađena između teniskog objekta Rolan Garos i "Parka prinčeva". Policija je odmah reagovala i ogradila cijelu ulicu, kao i okolne dijelove.

Građani Pariza koji žive u tom dijelu grada ne mogu da uđu u domove, a prekinut je i saobraćaj, uključujući i olimpijski autobus, prenosi B92.

Protesto com ameaça de bomba fecha parte das entradas do estádio Parc Des Princes antes do jogo entre Espanha X Uzbequistão, no primeiro evento dos Jogos Olímpicos de Paris@tresportes pic.twitter.com/Cxa8C2cpiQ