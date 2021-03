Druga etapa trke "Beograd - Banjaluka" kreće iz Obrenovca

Domaćin starta druge etape 15. izdanja biciklističke trke "Beograd - Banjaluka" po prvi put biće Obrenovac.

Ovaj grad minulih godina bio je prolazni cilj i pokazao se kao odličan domaćin, pa je rukovodstvo trke dogovorilo proširenje saradnje sa čelnicima opštine. Direktor karavana Vladimir Kuvalja i sportski direktor Ivan Stević tom prilikom uručili su predsjedniku opštine Miroslavu Čučkoviću plaketu za najbolji prolazni cilj 14. trke i dogovorili sa biciklisti iz tridesetak zemalja ove godine krenu upravo iz Obrenovca ka Bijeljini i koja je simbol spajanja dva naroda sa lijeve i desne obale Drine. Prvog dana takmičenja trka će startovati sa Trka Republike u Beogradu i voziće se do Šapca, gdje će 22. aprila ciljem prve etape biti upriličen i dana grada Šapca.

Tokom te prve etape, Obrenovac će biti domaćin prolaznog cilja, drugu godinu zaredom. Već 23. aprila, karavan sa više od 400 učesnika iz 30 svetskih zemalja startovaće iz Obrenovca. Biće to jedna od najznačajnijih etapa na trci, jer takmičari iz Španije, Francuske, Italije, SAD-a, Holandija, Kine, Emirata... kao i biciklistički timovi iz regiona, preći će granicu između Srbije i Republike Srpske bez zaustavljanja. Treća etapa voziće se 24. aprila od Bijeljine do Vlasenice, dok će se posljednjeg takmičarskih dana trka voziti, po svoj prilici iz Prijedora do centra Banjaluke gdje će se spektakularnim krugovima centralnim ulicama Banjaluke završiti 15. izdanje trke.