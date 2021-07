Dujaković za "Nezavisne": Težim ka evropskoj ili svjetskoj medalji

Treneri i ja imamo isti cilj i težimo ka njemu, a to je svakako evropska ili svjetska seniorska medalja jednog dana, rekao je za "Nezavisne" Pavle Dujaković (19), karatista banjalučke Energije, koji je prije nekoliko dana osvojio Svjetski kup u Poreču do 21 godine.

Nakon sjajne karijere u omladinskim kategorijama i žetve medalja, karatista Energije, koja je još jednom pokazala kako se stvaraju šampioni, na velika vrata zakucao je i u seniorsku konkurenciju. Nedavno je stigao do zlata na prestižnom takmičenju Svjetskog kupa u Poreču. On je u kategoriji do 21 godine do 60 kg u žestokoj konkurenciji praktički oduvao sve protivnike i najavio velike stvari u budućnosti.

"Ova medalja u Poreču za mene je jedan jak vjetar u leđa, koji će mi mnogo značiti, jer sam tek ušao u seniorsku i U21 konkurenciju, gdje se treba ponovo dokazivati među starijim i iskusnijim takmičarima. Svjetski kup sam osvajao dva puta u dječjoj konkurenciji i drugi sam bio u kadetima. Za one koji ne znaju, Svjetski kup kao takmičenje je cijenjeno, jer dolazi veliki broj takmičara i puno ih više bude u kategoriji nego na Evropskom i Evjetskom prvenstvu, gdje dolazi iz svake države po jedan najbolji. Tako su u mojoj kategoriji bila trojica Azerbejdžanaca, od kojih dvojica imaju evropsku medalju", kaže talentovani Banjalučanin.

Na putu do zlata upravo je savladao jednog takmičara iz Azerbejdžana, a zatim su padale i nade iz Španije, Njemačke, tzv. Kosova i u finalu predstavnik Sjeverne Makedonije.

"U finalu sam savladao Fahika Veselija, koji, recimo, ima medalju sa Olimpijade za mlade iz Rio de Žaneira. Zadovoljan sam svakako svojim rezultatima, kako ja, tako i treneri. Dalji izazovi su mi Evropsko prvenstvo u Finskoj, za koje ću se maksimalno spremati. Poslije Finske me očekuje Dubai, gdje će biti održano SP za seniore, na koje sam se već plasirao. Polako počinjemo prikupljati sredstva i tražiti sponzore za to takmičenje, koje će sigurno koštati veliku sumu novca", naglašava Dujaković.

Šampion iz Banjaluke, koji se karateom bavi 12 godina, spreman je za nove velike izazove. Najavio je da će uskoro početi raditi mečeve u Seriji A i Premijer ligi za seniore, na kojima će sticati potrebno iskustvo.

"Postao sam prepoznatljiv po svojim rezultatima i po tome što sam sportista. Svakako da je naporno raditi svaki dan, ali kada nešto voliš, ništa nije teško", zaključio je Pavle Dujaković.