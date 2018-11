Dva u jedan: Nokautirao protivnika i sudiju

Luda scena iz jednog ringa apsolutni je hit na društvenim mrežama. Gou Dakui uspio je u isto vrijeme nokautirati svog protivnika danas na Maks Muaj priredbi u Tajlandu, ali i sudiju.

"Dva u jedan", već se šale fanovi na društvenim mrežama.

Komentatori su su govorili: "O moj Bože, ovako nešto nisam vidio nikad u karijeri!"

Na kraju je jadan sudija nekako otpuzao po pomoć, a umjesto njega uletio je rezervni koji je završio susret.

Pogledajte nevjerovatnu scenu.

Crazy scenes unfolded at todays Max Muay Thai, as Gou Dakui knocks out both his opponent and referee at the same time. pic.twitter.com/jfrFeVsPo6