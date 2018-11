Dva zlata i dva srebra za rvače Bosne

Proteklog vikenda u Murskoj Soboti održan je veliki međunardoni turnir u rvanju za mlađe uzrasne kategorije.

Na tom takmičenju je učestvovalo 120 takičara iz 11 država i 23 kluba.

Rvački klub "Bosna" je ostvario stopostotni učinak sa svoja četiri predstavnika. Afan Smajić je u kategoriji do 60kg osvojio zlatnu medalju pobjedivši sve svoje protivnike "tuš"-em, a Munib Sejfić je u kategoriji do 50kg osvojio prvo mjesto takođe pobjedom "tuš"-em. Srebrenu medalju je osvojio Husein Gegić u kategoriji do 70kg, koji nije uspio u finalu da pobjedi predstavnike Ukranije iako je pokazao zavidnu borbenost pobjedivši sve svoje protivnike "tuš"-em, dok je isto tako srebrenu medalju osvojio i Fahd Tabaković koji je izrasta u jednog velikog borca.

"Bosna" je u ekipnom poretku zauzela četvrto mjesto sa zaostatkom od tri boda za Češkom koja je imala devet takmičara.

Na turniru u Murskoj Soboti s ekipom "Bosne" je bio i Avdulah Kukić međunarodni sudija i treneri Brkanić Bajro i Hodžić Fahrudin.

Već narednog vikenda u Petrinji (Hrvatska) rvače "Bosne" očekuje još jedan jak međunarodni turnir, saopšteno je iz tog kluba.