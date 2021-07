Dvije reprezentacije nisu nosile maske na otvaranju OI

Olimpijske igre u Tokiju svečano su danas otvorene spektakularnom ceremonijom na gotovo praznom Olimpijskom stadionu u prijestonici Japana, a uprkos strogim epidemiološkim mjerama nisu sve zemlje marile za pravila.

Naime, malobrojni predstavnici Tadžikistana i Kirgistana na svečanoj ceremoniji i defileu sportista pojavili su se bez maski, ostajući vjerni politici i uvjerenju svojih zemalja da korona virus nije stvarna opasnost ili da čak ne postoji.

Zanimljivo je da je samo dvije pozicije iza Tadžikistana bila delegacija Češke koja je uoči putovanja u Tokio potvrdila pojavu virusa među njihovim članovima, te je potvrđeno da je u njihovom taboru zaraženo šest osoba (četiri sportaša, trener i ljekar).

Tadžikistanska delegacija u ovom slučaju bila je malobrojna, a trenutno nema reakcija drugih zemalja učesnica.

Brojke zaraženih ljudi korona virusom u Tadžikistanu bile su alarmante, iako tamošnja vlada to poriče. Iako predsjednik naglašava da je samo 90 ljudi umrlo od korona virusa od početka pandemije, prema određenim podacima tokom pandemije u 2020. godini preminulo je 8.649 ljudi.

Uprkos tome, Tadžikistanci su u Tokiju ostali vjerni politici svoje zemlje.

Another team with no masks. Also from the Stans! #Tajikistan #Tokyo2020 pic.twitter.com/i9TRVfWv54