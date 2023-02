Džon Džons otkrio po njemu 5 najboljih MMA boraca svih vremena (VIDEO)

Bivši UFC prvak u poluteškoj kategoriji Džon "Koščati" Džons otkrio je svoju listu najboljih MMA boraca svih vremena.

"Koščati" bi se trebao vratiti u oktogon sljedeći mjesec na UFC-u 285. U svojoj prvoj borbi u više od tri godine, Džons će napraviti skok u tešku kategoriju kako bi se suočio s Sirilom Ganeom. Njih dvojica boriće se za upražnjenu titulu prvaka u teškoj kategoriji, koja je ostala neaktivna nakon što je Frensis Nganu prošlog mjeseca napustio promociju.

Očekuje se da će borba biti jedan od najvećih izazova u dosadašnjoj karijeri bivšeg prvaka. Međutim, s rizikom dolazi i nagrada, a Džons je nagrađivan mnogo puta tokom svoje karijere. S rekordom od 26-1 (1), smatra se jednim od najvećih boraca koji su ikada ušli u kavez.

