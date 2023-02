Džon Fjuri: Usik nije vrijedan podjele 50-50 sa Tajsonom

Otac boksera Tajsona Fjurija, Džon Fjuri, dao je svoje mišljenje o pregovorima za borbu protiv Oleksandra Usika. Stariji Fjuri je naglasio da Ukrajinac nije vrijedan jednake podjele novca u borbi sa Englezom.

Neupitni obračun za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji je u pregovorima za 29. april na stadionu "Vembli", a dogovor još nije postignut.

U početku je plan bio da se borba održi u Saudijskoj Arabiji, a obojica će dobiti od organizatora pozamašne naknade za meč, ali to više nije opcija na stolu.

John Fury on Tyson Fury vs Oleksandr Usyk negotiations: "Usyk is not Tyson's equal. Fall in line and you'll get the fight done. Do not respect Tyson and you won't get the fight. Tyson's A-side and Usyk is not worthy of 50/50, he couldn't sell the O2 Arena out." pic.twitter.com/U52oIjvSDq