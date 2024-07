Džon Sina najavio odlazak u penziju (VIDEO)

​Američka rvačka zvijezda i glumac Džon Sina objavio je da se povlači iz čuvenog kečerskog cirkusa World Wrestling Entertainment (WWE).

Govoreći na događaju u Torontu, 47-godišnjak je rekao da će njegovi posljednji nastupi biti u Las Vegasu 2025. godine.

Radio je više od dvije decenije i vido "nevjerovatan prosperitet" i "ogromne poteškoće".

Zvijezdinu objavu publika je pozdravila skandiranjem "Hvala, Sina".

"Kakav nevjerovatan gest ljubaznosti. Želim da vam kažem, hvala što ste mi dozvolili da igram u kući koju ste izgradili", dodao je legendardni kečer, koji je debitovao u WWE davne 2001. godine.

Smatraju ga jednim od najvećih profesionalnih kečera svih vremena, prenosi "b92".

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCena pic.twitter.com/6TPnYI5iU2