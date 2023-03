Džonsov agent pokušava ugovoriti legendarni meč

Agent UFC šampiona, Džona Džonsa želi pomoći promociji u rezervisanju borbe njegovog pulena protiv Frensisa Nganua koji je trenutno slobodan agent.

Moguća super borba između "Koščatog" i "Predatora" ipak možda neće biti potpuno isključena za budući period.

Džons je osvojio upražnjeni naslov prvaka u teškoj kategoriji na UFC-u 285, porazivši Sirila Gane "giljotinom" u prvoj rundi. Njegov debi u teškoj kategoriji nije mogao proći bolje jer nije pokazao da je zahrđao nakon tri godine pauze.

Do meča s Ganeom, Džons je bio povezivan s Nganuom za pojas kada je "Predator" bio prvak. Ali, kamerunski borac je raskinuo s UFC-om ranije ove godine, čime je odbačena mogućnost borbe s "Koščatim" u skorije vrijeme.

Predsjednik UFC-a Dejna Vajt nedavno je odbacio ideju o povratku Nganua u promociju nakon njegovog odbijanja novog ugovora. Naprotiv, Džonsovi predstavnici nešto su optimističniji da mogu organizovati meč sa nemilosrdnim Kameruncem.

Tokom nedavnog intervjua za "MMA Fighting", Džonsov agent, Ričard Šaefer, objasnio je svoj optimizam u bukiranju Džons-Nganu.

"Nadam se da će se dogoditi nekako, iako je predsjednik UFC-a Dejna Vajt bio vrlo jasan da se Nganu nikada neće vratiti, kao što kažu, nikada nije dugo. Ako to ima smisla za UFC s finansijske tačke gledišta, mislim da će biti otvoreni za tu borbu", objasnio je Šaefer.

Zatim je dodao:

"Ovo je sada nešto u čemu mogu pomoći, jer imam lijep odnos s Frensisovim ljudima. Ako bih mogao pomoći da se izgladi put i pokušao voditi tu borbu i biti nešto kao posrednik, da spojim dvije strane na istu stranicu, rado ću to učiniti, jer mislim da je to razlog zašto bi ljudi željeli to vidjeti. Rekao sam UFC CBO Hanteru Kembelu i Dejni da sam prije godinu dana, rekao da vjerujem da će ta borba oboriti rekorde u plati-pa-gledaj sistemu” objasnio je dodatno Džonsov agent.

Nganu se posljednji put borio u pobjedi protiv Ganea na UFC-u 270 prošle godine. Fokusiran je na prelazak u boks, a njegov debi bi mogao doći već ovog ljeta, prenosi "MMA News".