Džošua: Ako izgubim od Milera pucaću sebi u glavu

Britanski bokser i teškaški prvak po IBF, WBA i WBO verziji Entoni Džošua (29) sprema se za meč protiv neugodnog Amerikanca Džarela Milera (30).

Amerikanac u bokserskoj karijeri ima 24 borbe, pobijedio je u njih 23, a jedna je završila neodlučeno. Miler je prethodno gradio karijeru u kikboksu i ima samo dva poraza, oba od Hrvata Mirka Filipovića.

Prvog jula ove godine Entoni Džošua u Medison Skver Gardenu brani svoja tri pojasa, tri svjetska naslova. Prvak stiže u Njujork jer nije mogao do meča sa Vajlderom ili Fjurijem (koji su dogovorili svoju borbu pa je onda otkazana), a preko Atlantika će i da osvoji najbogatije, američko tržište. To ne krije ni on, ni njegov promoter.

Džošua ništa ne prepušta slučaju.

"On (Miler op.a.) je prvi borac kojem sam posvetio toliko pažnje. Znam kako se kreće, kako se osjeća. Gledao sam sve njegove konferencije za novinare, gestikulacije. Pogledao sam njegove borbe", rekao je Džošua.

On porazom može da izgubi puno toga.

"Ne želim da se okliznem na ovu 'bananu'", dodao je Britanac.

Mnogi smatraju da Džošua izbjegava opasne protivnike, a britanski bokser se pravdao:

"Pokušavao sam da dogovorim meč s Parkerom za pojas, pa s Vajlderom koji je radije izabrao da prebije neku 'letvu'. Nisam se dogovorio ni s Povetkinom pa sam morao prihvatiti ponudu Milera. Ne smijem sebi dopustiti nikakve greške, ako izgubim od njega mislim da ću morati pucati sebi u glavu", rekao je Džošua kolokvijalno.

