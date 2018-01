Džošua i Parker zakazali tuču za mart

Britanski bokser Entoni Džošua i Novozelanđanin Džozef Parker zakazali su borbu 31. marta.

Džošua planira da u svom vlasništvu sjedini sve dostupne pojaseve u superteškoj kategoriji, a o ovoj borbi se priča od prošle godine.

Njih dvojica će ući u ring na stadionu u Kardifu, a informaciju o tome je putem svog tviter naloga objavio promoter Edi Hern.

"Biće to prvi put u istoriji da će snage odmjeriti dvojica aktuelnih šampiona u teškoj kategoriji", napisao je on nakon što je prethodno prije podne najavio "važne vijesti".

Parker je do sada u 18 od 24 meča nokautirao protivnika, vlasnik je WBO pojasa, dok je Entoni Džošua vlasnik WBA, IBF i IBO pojaseva i ima 20 nokauta u isto toliko borbi.

Ukoliko Britanac pobijedi, preostaje mu još da boksuje protiv Deonteja Vajldera kako bi objedinio sve pojaseve i dodao i Vajlderovu WBC titulu.

