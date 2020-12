Džošua prijeti: Otkinuću glavu Fjuriju

Komentari britanskog boksera Entonija Džošue pokazuju da ne namjerava da se sakriva kada je riječ o mogućnosti održavanja borbe protiv Tajsona Fjurija naredne godine.

Fjuri već neko vrijeme izaziva Džošuu na borbu, a Britanac ulazi u prepucavanja koja prethode okršaju u ringu.

"Otkinuću mu glavu s ramena kad dođe do borbe, siguran sam da ću pobijediti", izjavio je Džošua.

On je svoje IBF, WBO i WBA titule u teškoj kategoriji odbranio prije desetak dana kada je nokautirao Kubrata Puleva, a sada sve ukazuje da spektakularan okršaj sa Fjurijem u drugoj polovini 2021. godine.

"Ako se Tajson i ja budemo boriti, a siguran sam da će se to dogoditi, to će biti jedan od najvažnijih sportkih događaja u zemlji još od Svjetskog prvenstva 1966. godine", kazao je Džošua za "The Guardian".

On je takođe otkrio da je već odmjerio snage s Fjurijem 2010. godine tokom treninga. Fjuri je bio prvak u teškoj kategoriji, a Džošua 20-godišnji amaterski bokser.

"Ako me udariš ili nokautiraš, dobićeš moj Roleks", rekao je tada Fjuri.

"On već poznaje moj aperkat, plaši me se iz vremena kada sam imao 20 godina. Vjerujte mi, on zna šta ga čeka", kazao je Džošua.

Fjuri je zaista govorio za BBC o tom okršaju te je pohvalio Džošuu.

"Zadao mi je snažan aperkat, da je moja brada bila malo slabija, bio bih mjesec dana u nokautu. Smatram se jednim od najboljih teškaša na svijetu, ali me je u tri runde prebio, Pomislio sam, moj Bože, ovaj amater me ubija", rekao je tada Fjuri.