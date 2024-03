Džošua upozoren da bi ga Nganu mogao "psihološki slomiti"

​Trener Frensisa Nganua, Djui Kuper, vjeruje da će Entoni Džošua napustiti ring "slomljen" nakon borbe s bivšim UFC prvakom.

Džošua je obnovio svoju karijeru nakon uzastopnih poraza od Oleksandra Usika zbog kojih je po drugi put predao svoje naslove svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

Britanac je od tada pobijedio Džermejna Frenklina, Roberta Heleniusa i Ota Volina kako bi se vratio u borbu za naslov svjetskog prvaka.

I dok će protiv Nganua u borbu ući kao favorit, "Predatorov" trener Kuper, uvjeren je da njegov čovjek može Britancu nanijeti više psihičkog bola.

"Realnost u petak naveče je da će neko pobijediti, a neko izgubiti i to je nesrećna strana sporta", rekao je Kuper za "Mirror Fighting".

Djui se nadovezao:

"Možemo vidjeti rezultat u stvarnom vremenu; možemo vidjeti trijumf ili nesreću u stvarnom vremenu. Neko će napustiti ring vrlo tužan - najvjerovatnije psihički slomljen - i ne osjećam da ćemo to biti mi, osjećam da će to biti Entoni Džošua. Ne možeš ga pobijediti dok ga ne pobijediš; ne možeš poraziti Frensisa dok ne pobijediš Frensisa i ne mislim da on (Entoni) ima ono što je potrebno da porazi Nganua", uvjeren je Kuper.

Nganu koji ne nosi bez razloga nadimak "Predator" je debitovao u profesionalnom boksu protiv Tajsona Fjurija prošlog oktobra, bacivš svjetskog prvaka na patos u trećoj rundi prije nego što je izgubio meč u tijesno bodovnoj odluci.

A 37-godišnji Kamerunac želi drugu borbu s "Romskim kraljem" kada prođe okršaja s Džošuom, navodi "Mirror".

