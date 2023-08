Džošua "uspavao" bivšeg prvaka Evrope (VIDEO)

Nekadašnji svjetski bokserski prvak Entoni Džošua je nokautirao bivšeg evropskog prvaka Roberta Heleniusa u sedmoj rundi meča u Londonu.

Borba večeri u Londonu je trebala biti između Džošue i Dilijana Vajta, ali Vajt je pao na doping testu, te je Helenius uskočio kao zamjena i idržao je sve do sedme runde.

Džošua je sjajno pripremio udarac za nokaut, a potom je desnim direktom "uspavao" 39-godišnjeg Finca koji je ostao nepomično ležati na podu nekoliko trenutaka.

