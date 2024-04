Džudo klubovi "digli glas" protiv rukovodstva Saveza RS

Predstavnici petnaest klubova Džudo Saveza Republike Srpske, među kojima je i nekoliko članova aktuelnog Upravnog odbora Saveza održalo je u Banjaluci press konferenciju na kojoj su govorili o zloupotrebama u Savezu, te istakli kako su sve informacije predate nadležnim organima za istragu.

Predsjednik komisije za kontrolu finansijskog poslovanja, Živko Milijaš, ujedno predsjednik Džudo kluba "Soko M" iz Prnjavora, ističe da je preko računa prešlo više od 750.000 KM, a da se tu ne govori o sredstvima plaćenih "kešom", prenosi sportdc.net.

„U protekle dvije godine je prešlo preko računa Džudo saveza preko 750.000 KM, s tim da ne govorim o sredstvima koja su kešom plaćena, koja nisu uvedena u blagajnu knjigu Saveza. Tako da je na osnovu rješenja Saveza 21/12/23 imenovana komisije za kontrolu finansijskog poslovanja za 2022. i 2023. godinu sa akcentom na kontrolu prihoda i rashoda, sa akcentom na kontrolu prihoda i rashoda, kao i raspolaganje sredstvima Džudo saveza. Najveći problem svega ovoga jeste što svi računi uglavnom i uglavnom sve odluke nisu donesena na sastancima Upravnog odbora, sve je to uglavnom rađeno bez odluka Upranvog odbora, prebacivana su sredstva na svoje privatne račune, svoje firme, na tamo neke nepoznate firme, a našom kontrolom je utvrđeno da za ta prebacivanja sredstva nemaju odluke Upravnog odbora, čak ni članovi Upravnog odbora nisu znali, a kamoli mi članovi klubova van Upravnog odbora. Prebacivanja na spavanje takmičara, po 62.000 KM, zatim drugi hotel 28.000 KM i još mnogi računi, neki prevozi koji su abnormalno koštali po 17.600 KM. Naš džudo kamp, gdje je Ministarstvo odredilo cijenu od 210 KM je koštao 280 KM. Takođe, bez ičijeg znanja članova Upravnog odbora, već su to donijeli pojedini klubovi. Moram reći da nas je taj kamp, a nismo našli neke račune, nas je koštao preko 35.000 KM, koje su prebačene domu u Trebinju“, rekao je Živko Milijaš, objavio je sportdc.net.

Član Upravnog odbora Saveza, Stefan Majdov, predsjednik Džudo kluba "Randori" iz Istočnog Sarajeva ističe da je tražio da mu se daju na uvid finansijski izvještaji.

„Za većinu stvari koje je Živko rekao mi smo morali na neke druge načine da saznajemo, jer je jednostavno tu bio neki filter informacija, da ja kao član UO, a imate ovdje i Dejana Cupa, za 95% stvar nismo znali, a po Statutu našem i starom i novom, za svaku finansijsku odluku bi trebalo da dođe do glasanja i da potpišemo na finansijska plaćanja. Do toga nikada nije došlo. Izvještaji koje smo mi dobijali na Upravnim odborima, mi za to jesmo glasali, ali smo mi to dobijali na formi A4 papira, bez ijednog izvoda. U novembru sam zatražio kao član UO da imam uvod u izvode plaćanja, ako ne izvode, onda barem analitičku karticu plaćanja u prethodne dvije godine, jer su enormne cifre legle na naš račun, prihod, priliv, kako god da neko deklariše. Mi smo dobili neke izvještaje. Evo sada ja recimo znam da je na primjer u Banjaluci prikazano 22.000 KM bilo na ruke plaćanja, koliko ja znam ova komisija je utvrdila da taj keš nikada nije prikazan. Ja nisam tu da odlučujem je li istina, nije istina, to je ono što vidimo. Naravno, to sve treba da utvrde nadležni organi, mi nismo ni policija, ni sud da utvrdimo, ali moje je da kažem činjenicu koja je takva. Također, na Palama je sljedeće godine prikazano keša nekih 7000 KM, također u završnom finansijskom izvještaju toga nema“, rekao je Stefan Majdov, pa ukazuje na još jednu nelogičnost:

„Mogu da garantujem da nije u redu. Meni je nelogično da je sekretar Saveza iz Laktaša, da je sjedište u Banjaluci, da je predsjednik sa Pala, a da se Skupština zakazuje u Bileći. Mi se ne bojimo transparentne i javne skupštine, koja treba da bude u nekom centru, središtu. Evo mi predlažemo Borik, Banski bor, da bude sve javno, transparentno i dostojno Džudo saveza Republike Srpske“, dodao je Majdov.

Ukazao je Majdov, kako tvrdi, i na još jedan apsurd.

„Problem je ispao u tome kada sam ja tražio da Savez treba da plati Evropsko prvenstvo, barem jedno takmičenje u toku godine, za naše najbolje takmičare u prošloj godini, to su Lazar Ždrale i Sofija Pajić. Dobio sam odgovor, novca nema. Ja pitam, na računu 39.000 kako nema, oni mi kažu da taj novac čuvaju za Evrospki kup. Ako ne bude podrške insittucija Republike, da možemo organizovati. Ja sam rekao da to nije mehanizam organizacija Evropskog kupa, već nam to treba biti benefit da našim takmičarima organizujemo nešto. Osnovni problem je da se novac čuva za organizaciju toga, da Savez treba nešto da organizuje, a to što naši takmičari mogu da propadnu, jer jedna godina neispunjavanja plana i programa po takmičenjima može da upropasti njihovu karijeru“, dodao je Majdov.

Prisutnima se obratio i Dejan Ćup, koji je naveo da su čak i na republičkim takmičenjima neki rezultati "fingirani".

„Rezultati su neki fingirani. U nekim kategorijama gdje nismo imali dovoljno takmičara, osvajača svih medalja, dodavani su određeni takmičari i ja kao selektor sutra ako budem trebao da vodim reprezentaciju ja ne znam kojim spiskom da se vodim, po medaljama ili po onim rezultatima koje smo dobili da su fingirani“, tvrdi Ćup.

Aktuelni predsjednik Džudo saveza Republike Srpske, Dražen Subotić, je istakao kako se sve radi po zakonu.

„Što se tiče rada Džudo saveza Republike Srpske, sve se radi po zakonom, sve odluke su donesena, usvojeni su svi pravilnici, postavljene su stručne komisije i selektori. Samim tim što smo jedan od najtrofejnijih saveza Republike Srpske i što imamo najboljeg sportistu Republike Srpske govori kako se radi“, rekao je Dražen Subotić, pa dodao:

„Na Upravnom odboru na Palama donijeli smo odluku da formiramo kontrolnu komisiju koja će ući u stanje i poslovanje Džudo saveza Republike Srpske što se tiče finansijskih sredstava. Taj izvještaj je predat Ministarstvu unutrašnjih poslova na postupanje“.

On ističe i da je Skupština u Bileći zakazana prema pravilima, iako je na press konferenciji u Banjaluci suprotno navedeno.

„Što se tiče zakazivanje Skupštine, istu je zakazao Nenad što imate navedeno u pozivu, samo što u trenutku predsjednik Skupštine nije bio tu, bio je na putu u Rusiji, pa je što piše u dopisu nju potpisao po ovlaštenju generalni sekretar Siniša Đukić. Tako da je Skupština sazvana u skladu sa zakonom i materijali su dostavljeni na vrijemi, kako je i predviđeno statutom“, kazao je Subotić.

