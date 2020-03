Edina Selimović, odbojkašica: Ništa se ne može porediti s bh. dresom

Igrala sam u Americi, Rumuniji i na Filipinima, ali ništa se ne može porediti sa reprezentacijom BiH. Za mene kao sportistu nema većeg ponosa nego boriti se za grb svoje domovine, rekla je jedna od najboljih bh. odbojkašica Edina Selimović (28).

Sezona u Rumuniji je prijevremeno završena zbog pandemije virusa, te se dugogodišnja bh. reprezentativka Edina Selimović, koja je zadnju sezonu provela u ekipi Argesa, nedavno vratila kući. Ovo joj je bila druga godina u Rumuniji nakon što je u prvoj sezoni nosila dres Belor Galatija.

"Dvije godine sam već u Rumuniji i još se navikavam. Posebno sam ponosna što sam u obje ekipe bila kapiten, što je za mene kao stranca, naravno, velika čast. Liga je jaka i dobro se radi. Već razmišljam o novoj sezoni. Najiskrenije bih voljela da odem na neko novo mjesto, upoznam neku novu kulturu, nove ljude. Od ove sezone nosim sa sobom najveće bogatstvo, a to su tri predivna prijateljstva: Katarina, Karmen i Slađa", kaže dugogodišnja bh. internacionalka.

Nekadašnja igračica brčanskog Jedinstva, s kojim je osvojila tri uzastopne duple krune, prve odbojkaške korake napravila je u Gračanici. Nekad najbolja kadetkinja BiH i najuspješnija sportistkinja općine Gračanica, nakon igranja na bh. parketima odlučila se za odlazak u Ameriku.

"Sezone u Jedinstvu bile su pune iskušenja i mukotrpnog rada. Mogu da kažem da je to bio jedan od najstresnijih perioda u mom životu jer sam prvi put bila lišena svega što jedna normalna mlada osoba želi da radi u međuvremenu. Nakon tri godine provedene u Brčkom, da bih pobjegla od stresa i prevelikog pritiska od strane tadašnjeg trenera i Uprave kluba, koji nikako nije prestajao, odlučila sam da odem na koledž u Ameriku", ističe 28-godišnja "zmajica" i dodaje:

"Kao što je Edina Begić nedavno za vaš list rekla - to je definitivno bio jedan od najljepših perioda u mom životu. Tamo sam shvatila da trener zapravo može biti neko ko će da me poštuje, motiviše na kulturan, fin i profesionalan način. Jako puno se radi na mentalnoj stabilnosti igrača, a najviše na specifičnosti i usavršavanju određene pozicije, timskom radu i komunikaciji. Bio je to period kada su se postavili istorijski rekordi univerziteta u Litl Roku sa četiri bh. odbojkašice u prvoj postavi (Edina Begić, Sonja Milanović, Adisa Hodžić i ja). Amerika nije moja zemlja snova, ali je definitivno zemlja u kojoj te tjeraju da budeš najbolja verzija sebe u svakom pogledu".

Za kraj se dotakla i reprezentacije BiH, koju je, podsjetimo, u posljednjim kvalifikacijama praktički jedan set dijelio od istorijskog plasmana na Evropsko prvenstvo.

"Ne smijemo da odustanemo jer imamo mlad i perspektivan tim, koji ima velike šanse da se kvalifikuje na Eurovolej 2021. Takođe, selektor je promijenjen. Faliće nam Goran Nesić svakako, a za novog selektora Stevana Ljubičića, trenera Dinama iz Bukurešta, čula sam samo najbolje, tako da jedva čekam da počnemo", zaključila je jedna od glavnih uzdanica bh. selekcije.