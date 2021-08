Ekskluzivno samo u meridianu - Nabilduj kvote kladeći se uživo!

Nova opcija za igru pojačaće kvotu i postati omiljena svim ljubiteljima online klađenja

Fudbalske fanatike posebno raduje i to što se bliži start nove sezone u TOP 5 ligama, a “ludinica“ od sporta samo je još jedan povod da kladionica Meridian časti sve buduće korisnike, ali i one koji to već uveliko jesu.

Povod za čast, ali i povod za uvođenje novih opcija za igru koje će vas oduševiti!

Ekskluzivno i samo u Meridianu možete isprobati novu opciju koja je dostupna tokom UŽIVO KLAĐENJA – BET BUILDER!

Meridian je jedina kladionica koja je korisnicima omogućila da tokom UŽIVO fudbalskog meča povežu više igara u okviru jedne utakmice!

Na vama je samo da sastavite savršen tiket i unovčite znanje jer iz Meridiana stiže JEDINSTVENA KVOTA na sve odabrane igre!

A sada... ponuda koja se ne odbija!

Odmah pravac meridianbet.ba – jedan klik vas dijeli od registracije i do sada NEVIĐENOG BONUSA.

20 KM JE SPREMNO NA RAČUNU, DA ZAIGRAŠ KVOTU IZ SNOVA!

Fantastično, zar ne?

Šta je sve potrebno da biste postali dio ove vrhunske promocije – kratko i jasno – samo nalog na sajtu meridianbet.ba!

I zato, ne trošite vrijeme – kreirajte nalog OVDJE i to je sve!

A, ukoliko to uradiš odmah, dobijaš na poklon 20 KM na svom računu BEZ USLOVA i dodatnih 300 SPINOVA za Meridian Kazino. Sve što treba da uradiš jeste da KLIKNEŠ OVDJE!

Uživajte u najboljoj sportskoj ponudi i NAJVEĆIM KVOTAMA NA PLANETI, samo na sajtu Meridian kladionice.