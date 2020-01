Ekskluzivno u Meridianu: Pogodite tačan rezultat u bilo kom trenutku

Meridianbet vam već nudi najveći izbor igara i sjajne bonuse... Tu je i mogućnost "Turbo cash" isplate i to kad je na vašem tiketu minimum tri dobitna para, zatim je tu i "cash out", odnosno isplata prije završetka utakmice...

Ne zaboravite ni "Money back", odnosno isplatu u slučaju jednog promašenog para, kao ni na veličanstven niz najmodernijih onlajn kazino igara.

Meridianbet vas je navikao na novitete, pa vam tako i ovog puta predstavljaju nešto neviđeno na našim prostorima. Ekskluzivno, samo u Meridianbet kladionicama, možete tipovati na određeni tačan rezultat i ukoliko taj rezultat bude bilo kada u toku meča, bez obzira na krajnji ishod utakmice koju ste odabrali - tiket postaje dobitan! Da, dobro ste pročitali!

Zamislite samo: veliki engleski derbi koji igraju Liverpul i Mančester junajted, tipovali ste na tačan rezultat 0:2 i nekim čudom, barem ove sezone kad su "đavoli" u pitanju, Markus Rašford dvaput pogodi mrežu "crvenih" i to u sred grada Bitlsa! Neki 15. minut je u pitanju... Brže-bolje u Meridian, podižete novac, pa vas ni ne interesuje što je četa Jirgena Klopa već do poluvremena smanjila na 1:2, a u nastavku totalno okrenula utakmicu u svoju korist. Vi ste taj ostatak utakmice odgledali srećni, punih džepova, dok su se ostali vjerovatno nervirali do samog kraja susreta na "Enfildu".

Zvuči kao naučno-fantastična priča? Možda, ali ona je i te kako moguća u Meridianu! Dakle, odigrajte "tačan rezultat u bilo kom trenutku meča" i ukoliko vaš rezultat na tiketu bude isti kao bilo koji trenutni rezultat na meču - možete podići novac.

Meridian pomjera granice - za vas!