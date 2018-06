Emina Sipović pobjednica Lige mladih

Emina Sipović takmičarka Karate kluba Ippon iz Sarajeva osvojila je prvo mjesto na turniru Omladinske lige u Sofiji.

Na takmičenju je učestvovalo 1.877 takmičara iz 73 države svijeta. Mlada reprezentativka BiH nastupila je u kategoriji do 14 godina do 42 kilograma gdje je od ukupno pet mečeva ostvarila isto toliko pobjeda bez izgubljenog poena. Savladala je vršnjakinje iz Ukrajine, Engleske, Rusije, Holandije i u finalu favoritkinju iz Turske. U Ligi mladih je nastupala i kadetkinja Nejra Sipović, koja je u kategoriji do 54 kg ostvarila dvije pobjede. Bh. takmičarke je predvodio je trenerski par Zijad Sipović i Šejla Sipović.