Evo kako je izgledala "peta runda" u režiji Nurmagomedova

Jedna od najvećih borbi UFC u ovom vijeku prošla je u znaku skandala Rusa Habiba Nurmagomedova.

Nurmagomedov isprebijao Mekgregora, pa izazvao opštu tuču!

On je poslije borbe sa Konorom Mekgregorom i pobjede u četvrtoj rundi kada je primorao Mekgregora da preda, izazvao haos u hali.

Nasrnuo je na članove Irčevog tima preskočivši ogradu oktagona, a epilog može da bude ostanak bez pojasa šampiona lake kategorije.

Kako je izgledala "peta runda", incident, koji je Habib Nurmagomedov izazvao napadom na Dilona Denisa, možete pogledati na snimcima ispod.

After defeating Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov jumped out of the octagon and a brawl ensued @AndreasHale pic.twitter.com/QTRgnOpiqU d

OMG WHAT IS GOING ON!? #UFC229

As Dana White put it, "all hell broke loose" tonight at #UFC229 as a brawl erupted following Khabib Nurmagomedov's win over Conor McGregor.



See for yourself.



Full story: https://t.co/6nm0uiWQSZ pic.twitter.com/Nphd0gO1dY