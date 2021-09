Evropska sedmica sporta u organizaciji OK BiH

U sklopu realizacije projekta "EU4Youth – European Week of Sport Beyond Borders in the Western Balkans", kojeg sufinansira Evropska unija, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine u mjesecu septembru obilježava Evropsku sedmicu sporta kroz organizaciju niza aktivnosti i sportskih događaja.

Evropska sedmica sporta je inicijativa Evropske komisije za promovisanje sporta i tjelesne aktivnosti u cijeloj Evropi pod sloganom "BeActive". Zato i Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine ima za cilj promociju i podizanje svijesti o neophodnosti povećanja bavljenja fizičkom aktivnošću i sportom kod šire publike diljem Bosne i Hercegovine.

Prvi događaj "School Run" održaće se 19. septembra u Sarajevu, sa početkom u 09.30 u ulici Ferhadija, ispred znaka Sarajevo Meeting of Cultures. Ovaj događaj će se organizovati zajedno sa Udruženjem Marathon Sarajevo, sa ciljem podizanja svijesti o koristima sporta i fizičke aktivnosti među mlađom populacijom. Trka je otvorena za osnovce i srednjoškolce.

U istom danu održaće se i aktivnosti demonstracije sportova, dok će svi učesnici koji uspješno prođu cilj dobiti prigodne poklone koje je obezbijedio Olimpijski komitet BiH.

"Na travničkom stadionu druženje je zakazano 25. septembra sa početkom u 10.30 sati, u organizaciji Edukacijskog centra PS MAYA i opštine Travnik. Taj dan svi učesnici će imati priliku okušati se u više sportova kroz niz sportskih aktivnosti, a učešće je otvoreno za sve uzrasne kategorije, jer sport ima moć da okupi pojedince svih generacija u jedinstvenom smislu zajednice, doprinese ličnoj sreći i poboljšanju mentalnog i fizičkog zdravlja", saopšteno je iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.

Ambasadori Evropske sedmice sporta su sportistkinje Lejla Tanović i Lana Pudar.