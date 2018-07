Farmeri blokirali Tur, policijski suzavac povrijedio vozače

Šesnaesta etapa Tur d'Fransa na kratko je prekinuta zbog incidenata nastalih usljed protesta lokalnih farmera.

Oni su blokirali put sa balama sijena neposredno prije dolaska "pelotona", zbog čega je reagovala policija.

Snage reda su se obračunale sa demonstrantima koristeći suzavac koji je vjetar naneo na grupu biciklista pa ih je nekoliko i povrijeđeno, a među njima i lider Tura Džeran Tomas.

Race stopped!



The 16th stage of the #TDF2018 has been put on pause due to a protest.



Live: https://t.co/6AsDSFzMjQ pic.twitter.com/lEbwOA2yrr — BBC Sport (@BBCSport) July 24, 2018

Nakon što je policija uhapsila nekoliko demonstranata, etapa je nastavljena poslije manje od pola sata pauze.

Back under way!



Pictures seemed to show a policeman's spray, aimed towards protesters, drifted into the peloton and affected some riders.



Live coverage https://t.co/6AsDSFzMjQ pic.twitter.com/zdhlFCzdii — BBC Sport (@BBCSport) July 24, 2018