Fer-plej godine: Hrvatica ispravila sudijsku grešku, ostala bez medalje

Fer-plej potez godine na izmaku stiže nam iz susjedne Hrvatske, tačnije od streličarke Valentine Pereglin.

Pereglin je na Svjetskom prvenstvu u gađanju samostrijelom u ruskom Uljanovsku 16. avgusta u disciplini gađanje na 50 metara greškom sudije osvojila drugo mjesto.

"U jednom sam hicu pogodila sedmicu, ali je strelica probila metu i ostavila samo trag. To se u našem sportu događa, ali pucanj se, prema pravilima, mora ponoviti. Rekla sam sudiji da sam pogodila sedmicu, da se dobro vidi, ali on je inzistirao da ponovim. Pa sam pogodila devetku, što mi je donijelo drugo mjesto. Ipak sam odlučila inzistirati na rezultatu koji sam postigla u prvom gađanju jer sam znala da je bila sedmica i nisam to mogla prešutjeti, nisam mogla koristiti na neki način rupu u pravilniku", rekla je 26-godišnjakinja.

Odmah nakon proglašenja pobjednica Valentina je predala srebrenu medalju njemačkoj takmičarki Ini Šmit, a ona je svoju medalju za treće mjesto predala sljedećoj iza sebe, takođe Njemici Melani Ebend.

Za ovaj čin Pereglin je nagrađena Plaketom za fer-plej Međunarodne samostrelske federacije za 2019. godinu.

"Sve se dogodilo tako spontano i jednostavno da sam morala reagirati. Ostala sam bez svjetskog srebra, ali to je bilo jače od mene. Sport, fer-plej i poštenje prije svega. Ne znam koja je od nas dvije više plakala u trenutku kad sam joj predala medalju", rekla je Pereglin, prenosi "24sata.hr".