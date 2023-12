Fišerovski rezultat norveškog velemajstora na “Bosninom” turniru

Norveški velemajstor Johan-Sebastijan Kristijansen (25) opravdao je ulogu favorita i trijumfovao na 52. međunarodnom šahovskom rejting turniru “Bosna Open 2023”, igranom od 6. do 9. decembra u Sarajevu.

On je zabilježio svih sedam pobjeda, ali put do fišerovskog rezultata je bio sve samo ne lagan.

Izrazio je zadovoljstvo rezultatom i istakao kako relativno dobro poznaje šah u BiH.

„Borki Predojević mi je bio trener nekoliko godina i preporučio mi je nastup na ovom turniru. Naravno da sam prezadovoljan maksimalnim učinkom, ali moram da priznam da je bilo nekoliko teških partija. Definitivno najteža bila je ona sa međunarodnim majstorom Vladom Jakovljevićem“, rekao je Kristijansen.

Prvi nastup u BiH mu je, sa zarađenih osam rejting poena, donio i drugo mjesto na rejting listi svoje države, odmah iza Magnusa Karlsena.

Profesionalni je šahista, član reprezentacije Norveške, za koju je nastupio na Olimpijadi prošle godine, a prije toga tri puta na Evropskom prvenstvu. U oktobru je, igrajući za Oferšpil, osvojio Evropski klupski kup, koji je pandan fudbalskoj Ligi šampiona.

Želja mu je, kako kaže, da sa sadašnjih 2.618 poena za početak “dobaci” do 2.700 rejting poena, što bi značilo da je u Top 40 igrača svijeta.

Drugo mjesto pripalo je FIDE majstoru Nihadu Hodžiću, koji je uspio da savlada drugog i trećeg igrača po rejtingu na turniru, dok je protiv konačnog pobjednika imao dobre šanse za pozitivan rezultat.

Slabiji dodatni kriterijum je odredio da treća nagrada pripadne Sulejmanu Suljoviću, takođe FIDE majstoru.

U hotelu “Saraj” je ukupno nastupilo 60 šahista iz sedam država, među kojima su bili jedan velemajstor, dva međunarodna majstora i sedam igrača s majstorskom titulom.

Tabela: Kristijansen 7, Hodžić i Suljović 5½, Hadžović, Dzavadov, Mušović, Jovanović, Burović i Konjičanin 5, Ar. Kekić, Bilić, Jakovljević, Mrnđić, Muratović, Selimović i Zaid 4½, Strinić, Drino, K. Begić, Mijić, Kurtćehajić, A. Mešić, Peštek, Ah. Kekić, N. Kekić i Čamdžija 4…

Šahisti su imali na raspolaganju po 90 minuta tokom partije za razmišljanje, a za svaki povučeni potez su dobijali bonus od 30 sekundi.

Nagradni fond u iznosu od 8.400 KM podijeljen je na 26 igrača (gotovo polovina) - 10 po plasmanu, dvije nagrade za šahistkinje i 14 specijalnih nagrada.

Lista posebnih nagrada: najuspješnije šahistkinje - Klara Begić i Lora Kukić; najbolji kadet - Ado Mešić; najbolji kadet (ŠK Bosna) - Ajdin Hasanović; najuspješnija kadetkinja - Sara Vuković; najuspješnija kadetkinja (ŠK Bosna) Sara Čankušić; najbolji igrač Šahovskog saveza Kantona Sarajevo - Muamer Mrnđić; najuspješniji veteran - Halid Strinić; najbolji igrači sa rejtingom do 1.700 poena - Goran Mijić i Ahmed Kekić; najbolji igrači sa rejtingom do 1.900 poena - Ensar Zaid i Faris Drino; najbolji igrači sa rejtingom do 2.100 poena - Husejn Muratović i Amir Selimović; najbolji igrači sa rejtingom do 2.300 poena - Željko Jovanović i Armin Kekić.

Nagrade su podijelili potpredsjednik UO ŠK Bosna, organizatora turnira, Sretko Žmukić i članovi UO Rešad Tutić i Tahir Mahmutefendić. Mahmutefendić je ujedno, u ime organizacionog odbora, zatvorio turnir i pozvao šahiste da i sljedeće godine učestvuju na ovom tradicionalnom takmičenju.

Direktorka turnira bila je Smiljka Gavrić, a sudili su Mirza Miralem, arbitar međunarodnog ranga, Muharem Višnjić i Branko Tomić.

