Fjuri i Vajlder napravili haos pred medijima

Tajson Fjuri i Diontej Vajlder napravili su haos na posljednjoj medijskoj konferenciji uoči međusobnog duela u Los Anđelesu.

Dvojica neporaženih teškaških šampiona suočiće se u noći između subote i nedjelje.

Iako prethodnih dana osim standardnih prozivnik nije bilo napete atmosfere, na posljednjem susretu uoči meča nisu uspjeli da kontrolišu emocije.

Nakon višeminutne verbalne borbe prepune eksplicitnog jezika, Fjuri je sa nekoliko riječi i gestova iritirao Vajldera pa je nakon unošenja u lice obezbjeđenje moralo da ih razdvaja.

"Skinuo sam košulju i sve ih preplašio. Svi misle da je rivalstvo lažno, ali sada mogu opet da pogađaju. Vajlder mislim da mora da mora da me pljuje u lice i viče. Osjeća pritisak, vidite pod kolikim je pritiskom", rekao je Fjuri.

Britanac je tokom pres konferencije postavio pitanje zašto Vajlder ima mizeran status u domovini ako je svjetski šampion u teškoj kategoriji.

"U subotu ćete znati Vajldera samo kao osobu koga je Fjuri nokautirao. Do 30. borbe se čuvao. On nije pravi šampion, on je lažnjak i prevara. Kada ga pogledam vidim samo foliranta", dodao je "Kralj cigana".

Vajlder u karijeri ima učinak 40-0 od čega su 39 pobjede nokautom, dok je Fjuri na 27-0 od čega su 19 nokauti. Vajder je vlasnik WBC pojasa, a Fjuri je nekadašnji linearni šampion svijeta u WBA (Super), WBO, IBF, IBO i The Ring verzijama.