Fjuri pokazao zašto je morao otkazati meč sa Jusikom (FOTO)

Britanski bokser Tajson Fjuri otkazao je borbu stoljeća protiv Oleksandra Usika zbog povrede.

Borba se trebala održati 17. februara u saudijskom Rijadu za ujedinjenje teškaških titula, ali je spektakl odgođen. Fjuri se ubrzo oglasio na Instagramu i objavio fotografiju povrede.

“Posjekotina iznad Fjurijevog desnog oka zahtijevala je hitnu medicinsku reakciju i značajno šivanje te će, očito, biti potrebno vrijeme kako bi zacijelila.

Ovo je veliko razočaranje nakon napornog rada koji su brojni ljudi uložili kako bi svijetu osigurali historijski događaj. Kada liječnici riješe Fjurijevu povredu, imaćemo više informacija o dužini oporavka.

Tough break for @Tyson_Fury. This cut is in same area as one he got in Wallin fight. He’s probably gonna need about 6 stitches and 3 months to heal. The saga continues… pic.twitter.com/ztlKZUoSyw