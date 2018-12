Fjuri posrnuo na kraju, pojas ostao kod Vajldera

U meču za titulu šampiona WBC teške kategorije viđen je remi između Tajsona Fjurija i Diontea Vajldera, kojim je Amerikanac odbranio titulu.

Poslije svih 12 rundi sudije su bile podijeljene i izglasale su neriješen rezultat, a time je zadovoljniji bio Vajlder koji je odbranio svoju titulu.

U veoma dramatičnom meču na kraju je kao "pobjednik" izašao Amerikanac koji je ponovo odbranio titulu u WBC kategoriji koju čuva još od 2015. godine.

Fjuri je bio bolji borac tokom većine meča. Vješto je izbjegavao Vajlderove napade i izgledalo je kao da će doći do pobjede, s obzirom da je bilo evidentno da će meč presuditi bodovanje sudija.

Tyson Fury declares Deontay Wilder the 'biggest puncher in heavyweight history' after thrilling world title fight https://t.co/pBaf5A9lJ5 pic.twitter.com/aNvHiqbjOX