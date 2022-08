Fjuri završio karijeru

Britanski bokser i aktuelni WBC prvak u teškoj kategoriji Tajson Fjuri saopštio je danas da je završio profesionalnu karijeru.

"Veliko hvala svima koji su dali doprinos mojoj karijeri tokom godina i nakon dugih teških razgovora konačno sam odlučio da odem. Na svoj 34. rodjendan ja kažem srećan put (bon voyage)", napisao je Fjuri na društvenim mrežama.

Fjuri je nakon posljednje borbe u aprilu protiv sunarodnika Dilijana Vajta najavio kraj karijere, da bi u utorak rekao kako želi da boksuje protiv Britanca Dereka Čisore, kojeg je dva puta savladao na početku karijere.

Ta objava izazvala je spekulacije da bi Fjuri potom mogao da se bori za objedinjavanje svih pojaseva protiv pobjednika borbe izmedju Ukrajnica Oleksandra Usika (aktuelni vlasnik WBA, IBF i WBO pojaseva) i Britanca Entonija Džošue, koja je na programu 20. avgusta u Saudijskoj Arabiji.

Fjuri je karijeru završio bez poraza sa 32 pobjede i jednim neriješenim rezultatom.

