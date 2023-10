Fjurijev potop ili Nganuov uspon? Kontroverza odlučila sudar titana

Potučeni i rasterećeni Tajson Fjuri ostvario je kontroverznu pobjedu podijeljenom odlukom sudija nad izvanrednim Frensisom Nganuom, koji je debitovao u boksu, u Rijadu, prethodnog vikenda.

Jedan sudija je vjerovao da je Nganu, koji je dobro uzdrmao i na pod bacio Fjurija u trećoj rundi, dobio borbu sa 95-94. Drugi je imao potpuno isti rezultat u Tajsonovu korist. Dok je karta trećeg sudije vratila razliku od 96-93 za WBC svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. U ovoj borbi od 10 rundi bez naslova, Nganu je utukao, a zatim i ukaljao šampionov prestiž boreći se vatreno i apsolutno otvoreno.

Fjuri je dobio jako natečeno lijevo oko i mogućnost da se njegova jako razvikana borba za neprikosnoveni naslov svjetskog prvaka protiv Oleksandra Usika dogodi 23. decembra, kao što je planirano, bude ugrožena.

Ukrajinac, koji ima IBF, WBA i WBO naslove, nakon toga je stupio u ring kako bi se susreo s Fjurijem i dao do znanja da je spreman boriti se na dogovoreni datum. Tajson je sugerisao da je spreman za tuču odmah tu i tada.

Ali, prije nego što se Usik popeo među konopce, Englez je zvučao manje sigurno. Britančev promoter, Frenk Voren, tada je naglasio da će morati dobro razmisliti jer manje od dva mjeseca ne nudi Fjuriju mnogo vremena da se oporavi od njegovog zahtjevnog susreta s Nganuom.

Fjuri boksuje već 25 godina, otkako je prvi put ušao u teretanu sa 10 godina, a njegov status svjetskog prvaka u teškoj kategoriji samo je vrh ledenog brijega njegovog ogromnog iskustva i znanja u ringu. Nganu, nasuprot tome, nikada nije boksovao profesionalno prije nego što se našao licem u lice sa “Romskim kraljem” i zaradio sjajnih 10 miliona dolara.

Ali, koliko god bio ponizan kad je čuo za svoj poraz, činilo se kao da Frensis nije imao sreće u gluvo doba noći u Saudijskoj Arabiji.

Naravno, Nganu je takođe borac do svoje srži i stvorio je impresivnu karijeru u brutalnom svijetu mješovitih borilačkih vještina, koja ga je dovela do toga da postane cijenjeni UFC prvak u teškoj kategoriji. U dramatičnoj trećoj rundi lijevo iznad glave snažno je pogodio Fjurija u sljepoočnicu koji je pao na patos. Tajson je ustao, kao što je to činio često u svojoj karijeri, ali staloženi i odlučni Nganu jednostavno je zračio sa samopouzdanjem. “Predator” je na gostujućem terenu lovio svoj plijen koji je bio neprikosnoveni vladar ringa.

Umjesto rutinske demonstracije junaštva u ringu, Fjuri se do kraja borbe borio da parira čovjeku koji je izdržao mnoge mračne trenutke u i izvan MMA kaveza. Ali Frensisova odlučnost najviše se isticala u dramatičnoj noći. Kad su ušli u posljednje tri runde, obojica su bili vidno izmoreni i natečeni oko očiju. Nganu je teško plesao po ringu dok je održavao pritisak u osmoj rundi. Potom je udario Engleza snažnom lijevicom i nizom kombinacija koje su uznemirile bokserskog prvaka, dok je “Romski kralj” u najmanju ruku izgledao ošamućeno i otrcano. Bila je to još jedna velika runda za kamerunsko-francuskog “Predatora”.

Tajson je djelovao ravnodušno i bez ideja dok je tiha i gotovo zbunjena publika gledala posljednje dvije runde. Umor je takođe uzeo danak i Fjuri nije pokušavao forsirati tempo. Gotovo kao da je vjerovao da će mu sudije biti naklonjene i stoga je dopustio da njegova sudbina bude zaštićena njihovim odlučivanjem.

Nganu je prije borbe priznao da se suočio s velikim izazovom protiv Tajsona.

Takođe je naglasio: “Ne bojim se planina - penjao sam se na njih cijeli život.” Rođen u siromaštvu u jednom selu u Kamerunu, Frensis je počeo raditi u kamenolomu kada mu je bilo samo 10 godina. Život nije bio ništa lakši kada je, u 26. godini 2012., otišao u Pariz u nejasnoj nadi da bi mogao naučiti kako postati bokser.

Kratko je Nganu bio zatvoren kao izbjeglica prije nego što je našao posao kao izbacivač u noćnom klubu, gdje su mu ponuđene prilike da se nađe u francuskom skromnom MMA krugu. Popularni “Predator” je pokazao nevjerovatnu hrabrost i odlučnost te je 2015. zaradio ugovor s UFC-om. Umalo je osvojio džekpot na svom bokserskom debiju.

Za sve manju grupu puritanaca i romantika koji se drže ideje da boks još uvijek može biti plemeniti i uzvišeni sport, ovo je bila još jedna noć zaražena "virusima" koji nagrizaju prethodno navedene floskule "plemenite vještine".

Usik je sigurno pronašao veliko ohrabrenje gledajući Fjurijev neupečatljivi nastup - ali sada je neizvjesno kada će se cirkus vratiti u grad, usred novih sjenki Rijada i boksa.

