Flojd Mejveder za "Nezavisne": Novac donosi udobnost, srećnim me čine djeca

Jedan od najboljih boksera svih vremena i najplaćeniji sportista svijeta Flojd Mejveder mlađi otkrio je u ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" da se više neće vraćati u ring, ali i govorio o tome šta mu znači novac i zbog čega je ponosan na djecu.

Četrdesetjednogodišnji Mejveder je višestruki svjetski prvak u pet težinskih kategorija, a profesionalnu karijeru je završio kao neporažen. Iz ringa je 50 puta izašao kao pobjednik, morali su da mu čestitaju Mani Pakjao, Oskar de la Hoja, Konor Mekgregor, a 27 puta je nokautirao rivale. Može da se pohvali i bronzanom medaljom sa Olimpijskih igara 1996. godine i nizom priznanja, ali ratnik u ringu ima i drugu stranu, onu nježniju, koju javnosti gotovo nikada ne pokazuje a nju pokazuje, prije svega, prema djeci.

"Veoma sam ponosan na karijeru i što sam se penzionisao neporažen. Ali, ono što je najvažnije i na šta sam najponosniji su moja četiri divna djeteta, koja izrastaju u ljubazne i dobre ljude. Na to sam veoma ponosan", rekao je Mejveder za "Nezavisne".

Mnogo rivala je primilo njegove udarce i njega su "tukli", ali jednog protivnika će se zauvijek sjećati.

"Moj najteži protivnik je Emanuel Augustus. On je bio izvrstan borac, sa njim sam imao veoma tešku borbu i sjećam se da smo imali devet teških rundi. Uvijek sam ga poštovao", istakao je Amerikanac.

Osvajač 11 titula u različitim kategorijama posljednji meč je imao u avgustu prošle godine. Penziju je prekinuo zbog meča sa MMA borcem Konorom Mekgregorom u Las Vegasu. Mediji su tada pisali da je Mejveder za dugo očekivani i najavljivani meč dobio 250 miliona dolara, ali primamljive novčane ponude više neće namamiti ovog Amerikanca u ring. Tačnije, povratak u ring nije u njegovim planovima.

"U penziji sam i ne razmišljam o boksu uopšte. Osjećam se dobro, uživam u slobodnom vremenu, tu sam uz djecu koja rastu i brinem se o nekim finansijskim investicijama", kaže Mejveder.

Njega mediji često prikazuju kao nekoga ko voli novac, objavljuju slike na kojima je popularni Flojd sa novcem, a i on ih često na društvenim mrežama objavljuje. Uz jednu fotografiju sa novcem je napisao: "Slikam se s novcem kako bih motivisao one koji me mrze da zarade."

Tokom karijere je zaradio stotine miliona dolara, od prve velike zarade kupio je kuću u Las Vegasu i džip čiroki, a nedavno ga je magazin "Forbes" proglasio za najplaćenijeg sportistu svijeta pošto je od juna 2017. do juna ove godine zaradio 285 miliona dolara.

"Moje ime u ringu je Money (novac), tako da ima smisla da me u medijima prikazuju sa novcem koji sam zaradio. Novac mi daje udobnost i omogućava lagodan život. On svakako nije najvažnija stvar u mom životu, ali pruža udobnost koju nisam imao kada sam odrastao", rekao je Mejveder.

Rođen je u Mičigenu u sportskoj porodici, otac i dva strica su bili bokseri, ali je njegov potencijal otkrila baka, koja mu je, kada je želio da pronađe posao, savjetovala da se drži boksa. Nije mu bilo lako u djetinjstvu. Ranije je pričao da je sa osam godina živio u Nju Džerziju sa majkom i da ih je bilo sedmoro u jednoj spavaćoj sobi, da ponekad nisu imali ni struje.

Sada živi u luksuzu, putuje privatnim avionom, milione troši na automobile, putovanja, uživa i ističe da ni za čim ne žali.

"Nema žaljenja, jer ne možete da se okrenete i pitate da li ste nešto mogli drugačije da uradite. Naravno, napravio sam neke greške kada sam bio mlađi i naivniji u nekim stvarima u životu, ali uspjeh i te greške su me učinili boljom osobom i osobom kakva sam danas. Tako da nema žaljenja", istakao je legendarni bokser Flojd Mejveder i na pitanje šta ga čini srećnim, kratko odgovorio:

"Moja djeca."

Putovanja

Od kada je u bokserskoj penziji, Flojd Mejveder ima više vremena za putovanja. Navijačima se javlja iz Monaka, Dubaija, sa Tajlanda, Indonezije...

"Putujem širom svijeta, volim da vidim nova mjesta i upoznajem zanimljive ljude. Takođe, pratim svoje investicije i trudim se da naučim što više o uspješnom biznisu", rekao je Mejveder.

Brojke

50 pobjeda u isto toliko mečeva ostvario

27 puta nokautirao rivala

3. bio na Olimpijskim igrama 1996.

84 pobjede i osam poraza je zabilježio u amaterskoj karijeri