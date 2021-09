Futsaleri Mostar SG Staklorada: "Ne bježimo od uloge favorita"

Uvijek smo optimisti i nikada ne bježimo od uloge favorita pa makar igrali i protiv Barselone, poručio je Amel Bajgorić, predsjednik Futsal kluba Mostar Stari grad Staklorad, uoči početka nove sezone u UEFA Ligi prvaka.

Aktuelni šampioni Premijer lige i osvajači Kupa Bosne i Hercegovine voljom nedavno obavljenog žrijeba u Nionu u glavnoj rundi za protivnike su dobili predstavnika Finske Kampuksen Dinamo, zatim CS Dinamo Plus iz Moldavije i ZVV Hovokub iz Nizozemske. S obzirom na rejting i iskusan igrački kadar koji posjeduje hercegovački klub, mnogi im daju ulogu favorita u prvom krugu, koji ih može odvesti među 16 najboljih ekipa.

"Gledajući kompletnu našu grupu sve su to veoma organizovane i kvalitetne ekipe koje znaju šta traže na terenu. Biće veoma teško nama, ali isto tako i našim protivnicima da dođu do prvog mjesta. Mi u Hercegovini imamo taj pobjednički duh, inat, prkos, pa se nadam da će proraditi i u ovim važnim utakmicama", kazao je Bajgorić.

Put do elitne faze Mostarci će tražiti u ulozi domaćina turnira. Međutim, utakmice koje su na rasporedu od 26. do 31. oktobra ipak neće igrati u svom gradu nego u Jablanici, jer USRC "Midhat Hujdur Hujka" u Mostaru ne ispunjava uslove glavne runde UEFA Lige prvaka.

"Gledajući na tu činjenicu ovog puta nećemo imati punu prednost domaćeg terena, ali treba igrati gdje god da je to predviđeno. Ekipa se već priprema, a iako nećemo biti u Mostaru ne sumnjam da ćemo imati veliku podršku navijača i u Jablanici. Mnogi nam daju ulogu favorita, mi od nje ne bježimo, ali teren je jedino mjerilo i to treba opravdati na parketu. Mi vjerujemo u sebe, stručni štab već je počeo s analizom svih protivnika, a na kraju ćemo vidjeti koliko zaista možemo. Naš najveći domet ranijih sezona u Evropi bio je upravo plasman među 16 najboljih. Bilo bi lijepo ponoviti taj podvig, a zašto ne razmišljati i o nečem više", kazao je Bajgorić.

Za velike domete naravno potrebna je i veća podrška. Futsal kluba Mostar Stari grad Staklorad, iako bilježi zapažene rezultate minulih godina, i dalje okuplja igrače amatere, koji su većinom zaposleni u firmama, pa su im treninzi i utakmice tek dodatna vrsta obaveza.

"Naš klub dao je osam igrača za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja je ostvarila svoj prvi plasman na Evropsko prvenstvo u istoriji. Na to smo veoma ponosni. To je dokaz našeg kvalitetnog rada, ali da bismo nastavili potrebno je i malo više razumijevanje države i nadležnih. Raduje nas činjenica da ćemo uskoro imati sastanak s predsjednikom Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vicom Zeljkovićem. On je izrazio želju da s nama razgovara i čuje naše planove oko Lige prvaka. To je veoma pozitivna stvar, N/FS BiH je uz nas, ali bi bilo dobro u budućnosti razmišljati i o određenom nagradnom fondu u Premijer ligi BiH, za prva tri mjesta. Mislim da bi to uveliko poboljšalo kvalitet. U svakom slučaju ekspanzija futsala u BiH je prisutna i treba naći načina da se to održi i nastavi i u budućnosti", smatra Bajgorić.