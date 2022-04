G-Petrol generalni sponzor G-Drive 5k trke "Vivia Run and More weekend" festivala

Kompanija G-Petrol i ove godine je generalni sponzor G-Drive 5K trke namijenjene kompanijskim timovima i onima koji vole timsko trčanje. Ova trka se održava u okviru "Vivia Run and More Weekend" festivala od 6. do 8. maja u Banjaluci. Timovi formirani od tri do pet članova, udruženim snagama, pretrčaće stazu dugu pet kilometara u trci "G-Drive 5k Team Run", a kompanija G-Petrol će dodatno obezbijediti nagrade za najbolje ekipe u muškoj i ženskoj takmičarskoj kategoriji.

Pored podrške ovom sportskom događaju, G-Petrol je ove godine organizovao i G-Drive promo zonu na prostoru tvrđave Kastel koja će biti mjesto dobre zabave, gdje će svi učesnici i učesnice, kao i posjetioci, imati priliku da se osvježe uz G-Drive energetsko piće i tople Drive Cafe napitke, ali i da uz igru osvoje i zanimljive nagrade.

"Svake godine naša kompanija posebnu pažnju usmjerava na projekte lokalnih zajednica, te nam je veliko zadovoljstvo što smo ostvarili dugoročnu saradnju kroz podršku Banjalučkom maratonu i afirmaciju sporta i zdravih životnih navika. Banjalučki 'Vivia Run and More Weekend' festival u potpunosti odražava vrijednosti naših brendova jer njeguje timski duh, snagu i izdržljivost, a okuplja ne samo trkače iz naše regije, već iz cijelog svijeta", izjavio je Milan Čolović, direktor kompanije G-Petrol.

"Vivia Run and More" festival će se ove godine održati po peti put u Banjaluci, a ovaj sportski događaj okuplja profesionalne trkače, rekreativce i zaljubljenike u trčanje iz cijelog svijeta. Prijave za utrku su u toku, a svi zainteresovani trkači i timovi mogu se prijaviti putem linka https://runandmore.org/

Kompanija G-Petrol na tržištu BiH upravlja mrežom od 42 benzinske stanice u dva brenda - NIS Petrol i GAZPROM.